انعقاد ورشة عمل بعدن حول نظم وأساليب مكافحة غسل الأموال

نظمت مؤسسة التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية صباح اليوم السبت بالعاصمة المؤقتة عدن ورشة عمل حول ” نظم وأساليب مكافحة غسل الأموال” بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتهدف الورشة على مدى ثلاثة أيام إلى توعية 24 مشاركا من القضاة والنيابات العامة والمحامين ومنظمات مجتمع مدني، من محافظات عدن ولحج وتعز وحضرموت، بنظام التواصل عن بعد، بنظم وأساليب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفق أسس المكافحة الدولية.

كما ناقشت الورشة الثالثة عشر ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن تفعيل دور وحدة المعلومات المالية على المستوى الوطني والدولي، والشراكة المجتمعية في مكافحة غسيل الأموال كجريمة منظمة، وتقنية التحقيق في جرائم غسيل الأموال كجريمة عابرة للقارات وعلاقتها بتمويل الإرهاب.