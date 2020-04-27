انفجار داخل محطة للكهرباء يتسبب بقطع التيار الكهربائي عن احياء شمال عدن

أدى انفجار داخل إحدى محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء سكنية شمال المدينة.

وقال سكان لـ”المصدر أونلاين” إن انفجاراً عنيفاً هز مديريات شمال عدن، ناتج عن انفجار داخل محطة الكهرباء في حي “الدرين” التابع لمديرية المنصورة.

وبحسب مصدر فإن الانفجار الذي سُمع دويه في ارجاء مدينتي الشيخ عثمان والمنصورة وقع بعدما انفجرت “فيوزات” في محطة كهرباء الدرين التابعة لمديرية المنصورة ما أدى إلى إصابة أحد العاملين الذي كان داخل المحطة.

وتعرض الموظف لحروق من الدرجة الثانية، فيما أدى الإنفجار إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء الواقعة في مديريتي المنصورة والشيخ عثمان.

وتعاني مدينة عدن من تردي خدمة التيار الكهربائي منذ أعوام إثر تواصل أزمات الوقود المخصص لتشغيل الكهرباء بالتوازي مع تضرر أغلب محطات توليد الكهرباء في المدينة الساحلية جراء الحرب الأخيرة.