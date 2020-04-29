المشهد اليمني

انفجار عبوات ناسفة بأطقم عسكرية تابعة للمقاومة التهامية وحراس الجمهورية

29 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

 

قالت مصادر ميدانية، صباح اليوم الاربعاء، أن عبوتين ناسفتين زرعتها مليشيا الحوثي بمنطقة الصفارية في الكيلو 19، بمحافظة الحديدة، انفجرت في طقم عسكري تابع للمقاومة التهامية وآخر لحراس الجمهورية.
وذكرت المصادر لـ ” المشهد اليمني “، أن العبوة الأولى انفجرت بطقم تابع للواء الثالث مقاومة تهامية، وخلال وصول طقم تابع لحراس الجمهورية لاسعاف مصابي القوات التهامية، انفجرت بهم العبوة الناسفة الأخرى.
وأشارت المصادر الى أن أطقم أخرى تابعه لحراس الجمهورية تمكنت من إسعاف المصابين الذين كانوا على متن الطقمين.
ولم تذكر المصادر إحصائية بعدد القتلى والجرحى حتى لحظة كتابة الخبر.
وكانت عبوة ناسفة زرعتها المليشيا انفجرت صباح الجمعة الماضية، الاول من رمضان في ذات المنطقة، تسببت في مقتل وإصابة عشرة مدنيين كانوا على متن حافلة.

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