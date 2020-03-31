تحديث نت

انفجار مناهل الصرف الصحي يجتاح مساكن حارة سواحل بزنجبار

31 مارس، 2020
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زنجبار/تحديث نت/نظير كندح:

شكا المواطنين القاطنين في المساكن الواقعة في حي سواحل بالقرب من مستشفى زنجبار شكو من إنفجار بيارات المدينة وتدفق مياهها الآسنة إلى بيوتهم والتي تهدد بإغراقها ..

فهم يعيشون منذ يومين وسط مياه الصرف الصحي المتدفقة وإنتشار روائحها المزعجة ناهيك عن كونها سبباً لإنتشار الأمراض والأوبئة والحشرات الضارة وفق ماتحدث به المواطنون إلى الصحيفة ..

مناشدين المسؤولين في إدارة الصرف الصحي وصحة البيئة إلى رفع هذه المعاناة التي يعيشونها ..!!

فهل تجد مناشدتهم آذان صاغية ..؟!

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