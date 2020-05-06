المشهد العربي

انفراد.. تأكيد أول إصابة بكورونا في لحج

6 مايو، 2020
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المشهد العربي – خاص

وثق تقرير حصل “المشهد العربي” على نسخة منه، رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في مستشفى ابن خلدون العام بمحافظة لحج.

وكشف تقرير مكتب الصحة في مديرية تبن، عن تأكد إصابة الحالة المقيمة في منطقة العند بمديرية تبن، بفيروس كورونا مخبريا.

ولفت تقرير فريق الاستجابة إلى فحص 18 مخالطا للمصاب، مشيرا إلى خلوهم من المرض، مع استمرار متابعة الحالات المخالطة.

وتطرق تقرير الفريق إلى إشعار أسرة المصاب بعدم إقامة مراسم عزاء بهدف منع المواطنين من التجمع ووقايتهم من الإصابة بالمرض ونشره.

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أول إصابة انفراد بكورونا تأكيد في لحج

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