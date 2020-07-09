انفلات أمني غير مسبوق في وادي حضرموت ومطالبات برحيل القوات الشمالية من المحافظة

> يحكمها الأحمر.. كيف تحولت سيئون مسرحا للاغتيالات والتصفيات الجسدية ضد الجنود الحضارم ؟

> لماذا عاودت لجنة التصعيد الشعبي استئناف أعمالها بعد توقفها 4 ايام بسيئون؟

> أجندات الأحمر بالوادي تعترف بتحريك وكر الإرهاب لهذه الأسباب.. ماذا قالت ؟

بعد تحولات سياسية .. هل خسر الأحمر ورقته الأخيرة بحضرموت ؟

تواصلاً لنزيف الدم الحضرمي بوادي وصحراء حضرموت، اغتال مسلحون مجهولون جندي حضرمي ينتسب للواء 101 شرطة جوية وسط مدينة سيئون وأمام مرأى ومسمع من الجميع وفي ظل الانتشار الامني والعسكري لما يسمى قوات المنطقة العسكرية الاولى التي تدور حولها شكوك فيما يدور بوادي حضرموت من فوضى امنيه واختلالات وقتل شبه يومي.

“سيئون مسرح جرائم الأحمر للتصفيات “

وذكرت مصادر من حاضرة الوادي سيئون مسرح الجريمه أن ملثمون على متن دراجه ناريه وكعادتهم في تنفيذ عمليات الاغتيال قاموا بأطلاق النار على الجندي المغدور في شارع التربية بالتحديد اثناء ذهابة الى عمله في اللواء وتم العثور عليه مقتولا وهو على دراجته النارية فيما لاذا الجناة بالفرار عقب ارتكابهم جريمتهم دون ان يتم تعقبهم او القاء القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنيه والعسكرية بوادي حضرموت.

وتشهد مديريات وادي وصحراء حضرموت حالة انفلات امني واختلالات واغتيال للكوادر العسكرية والجنود الحضارم وكان اخرها اغتيال مدير امن مديرية شبام بن علي جابر ومرافقيه الأمر الذي أدى الى تداعي المكونات القبليه بحضرموت الوادي والساحل واصدار بيان يمهل الحكومه والرئاسة عشرون يوماً لتنفيذ مطالب الحضارم التي من بينها رحيل قوات المنطقة العسكرية الاولى واحلال قوات حضرميه من ابناء حضرموت تتولى زمام الامور الامنيه وتنهي حالة الاغتيالات والانفلات الأمني بوادي وصحراء حضرموت.

“استئناف التصعيد الشعبي”

استعرضت لجنة التصعيد الشعبي التي شكلتها القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، خطط عملها خلال الأيام المقبلة.

وطالبت اللجنة خلال اجتماعها الموسع مع اللجان الفرعية، بوقف نزيف الدم في وادي حضرموت، وتمكين أبناء المحافظة من الاستفادة من ثرواتهم.

وشدد الاجتماع على أهمية تنويع الفعاليات التي تخطط اللجنة لتنفيذها، وزيادة التواصل مع قيادات الرأي ومنظمات المجتمع المدني، والقوى السياسية المختلفة.

وبحث الاجتماع عددًا من المقترحات والرؤى المقدمة من أعضاء اللجان الفرعية، التي من شأنها تفعيل عمل اللجنة، ونشاطها خلال المرحلة المقبلة.

“تردي الوضع الخدمي والأمني “

اقدم مواطنون غاضبون على اغلاق عددا من شوارع بمدينة المكلا حضرموت احتجاجا على تردي الخدمات .

وقام مواطنون غاضبون بإحراق الإطارات لطرقات بسبب انهيار كامل لمنظومة الكهرباء الذي تزامن مع ارتفاع درجات الحرارة .

وبين وقت واخر يخرج المواطنون بمناطق حضرموت للتظاهر ضد الخدمات المتردية وتاخر صرف الرواتب.

وفي هذا الصدد لقي مواطن في الأربعينيات من عمره مصرعه الاسبوع الماضي برصاص مسلحين في منطقة حورة بوادي حضرموت .

وبحسب المصادر الاعلامية فإن مسلحين قاموا بإطلاق النار على المواطن رياض عبدالله بن منيف وأردوه قتيلا في الحال في منطقة الاخماس في حورة بوادي حضرموت .

ولاذ الفاعلون بالفرار بعد ارتكاب جريمتهم , وهي العادة التي درجت عليها سلسلة حوادث القتل بوادي حضرموت .

وتعاني مناطق الوادي من انفلات امني مستمر منذ سنوات في ظل عجز القوات العسكرية الموالية لجماعة الاخوان المسلمين من بسط الامن وانهاء حالة الانفلات .

“اعتراف أجندات الأحمر بتحريك الإرهاب ضد الجنوب”

الاحمر وقيادات الاخوان والجماعات الارهابية في محافظة حضرموت واديا وساحلا نكتفي فقط بالعودة الى الوراء “عاما واحد” لننظر في تصريحات احد اتباع تلك الاجندة وهو وكيل محافظة حضرموت والقيادي في تنظيم الإخوان بسيئون عبدالهادي التميمي، -أحد اذرع علي محسن الأحمر بوادي حضرموت الى جانب عصام الكثيري وقد ذهبا لمقابلة الأحمر في مأرب عدة مرات-.

عبدالهادي التميمي قال وصرح بلسانه قبل عام في فيديو مسرب له مع امهات الشهداء “انهم كسلطة محلية يقفون إلى جانب قوات الفرقة الأولى مدرع، وهي أخر قوات شمالية في الجنوب، مبررا بان وقوفهم في صف هذه القوات، يعد شوكة في حنجرة من اسماهم بالانفصاليين”

واعترف التميمي خلال اجتماع في مكتبه بسيئون بمطامع تنظيم الإخوان، وكيف يسعى التنظيم عبر ما عرف بالعصبة الحضرمية الى تقسيم الجنوب وتقسيم حضرموت الى وادي وساحل، ليسهل للتنظيم الممول قطريا في السيطرة على الثروات النفطية.

وأكد التميمي ما تحدث به زعيم تنظيم الإخوان حميد الأحمر، بانهم ماضون في مشروع تقسيم الجنوب الى عدن وحضرموت، وتقسيم لاحقا حضرموت الى وادي وساحل، لضرب ما اسموه بمشروع انفصال الجنوب. وقال التميمي “لن نتخلى عنها قوات المنطقة العسكرية الأولى أبداً، نحن نريد تطبيق مشروع إقليمحضرموت على ارض الواقع، نحن لا نريد حضرموت تكون مع عدن“؛ في إشارة الى تبني مشروع انفصال حضرموت الذي تتبناه فصائل تابعة لتنظيم الإخوان في اليمن.