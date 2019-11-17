انقذوا المواطن المصري واليمني..  مناشدة عاجلة لتحسن معامل التحاليل 

أطلق المهندس أمين الحاتمي صيحة غضب نتيجة لتضارب نتائج وأخطاء قد تؤدي إلى الوفاة أو القيام بجراحة لا يحتاجها المريض بسبب خطأ في نتيجة تحاليل مع وجود تفاوت كبير بين أسعار التحاليل من معمل إلى آخر.

وقال لقد تلقينا بلاغ من أحد المرضى في مصر قال قمت بإجراء التحليل الذي طلبها الطبيب وذهبت في اليوم التالي لطبيبي المعالج والذي بمجرد أن رأى التحليل صاح غاضبا مستحيل تكون هذي تحليلك ورأيت على تقسيمات وجهه الدهشة والغضب حيث قال لي: هذه النتيجة خاطئة وأشك فيها وقال هذي مستحيل تكون تحاليلك على الإطلاق ثم طلب منى إعادة التحليل في معمل آخر، وبالفعل ذهبت إلى معمل آخر، وقمت بإجراء ذات التحليل وكانت النتيجة مختلفة تماما عن النتيجة السابقة، متسائل، ماذا لو لم ينتبه طبيبي المعالج وشكه في تلك النتيجة، وكان تشخيص علاجه لي بناء على النتيجة الخاطئة؟.

وأضاف عندنا الأدله الكافية التي تثبت صحة كلامنا وفي الايام القادمة سنقدم كل الاوراق الى وزارة الصحة المصري.