عدن تايم

انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في لحج

14 أبريل، 2020
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ازدادت خلال اليومين الماضين انقطاعات التيار الكهربائي في محافظة لحج, الامر الذي تسبب في اثارة غضب المواطنين.

وشكا عدد من المواطنين لـ”عدن تايم” عن التردي الملحوظ في خدمة الكهرباء خلال الايام الماضية, خاصة وانهم يعتقدون ان الانطفاءات متعمدة في ظل سكوت السلطة المحلية بالمحافظة.

وتضرر الكثير من المواطنين جراء انطفاء التيار الكهربائي الذي ينطفئ لربع ساعة ويعود التشغيل لخمس دقائق فقط على حسب افادتهم.

بدورها مؤسسة الكهرباء في لحج لم تصرح باي معلومة عن سبب ازدياد معدل الانطفاء, واكتفت بالنشر قبل قليل على صفحتها في موقع التواصل “فيسبوك” نتعذر عن تكرار انقطاع التيار الكهربائي الخارج عن إرادتنا بالحوطة وما جاورها, وذلك بسبب خلل فني أصاب محول الرفع(الضغط العالي) داخل محطة عباس ,وتعمل فرق الصيانة جاهدة لإصلاح الخلل وإعادة التيار لوضعة الطبيعي إن شاء الله”.

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الكهربائي انقطاعات في لحج للتيار متكررة

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