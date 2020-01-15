انقطاع الإنترنت يفتح شهية البعض للتندر وإطلاق التعليقات الساخرة

@ المخا، نيوزيمن، خاص:

السياسية

2020-01-15 10:16:24

بقدر الخسائر التي مُنيَ بها البعض، جراء انقطاع شبكة الإنترنت، خصوصا شركات الصرافة والبنوك، إلا أنها فتحت شهية البعض للتندر وإطلاق التعليقات الساخرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلك التعليقات، إذ قال أحدهم، أن توقف الإنترنت دفع بعض شباب الحي الذي يعيش فيه، إلى ممارسة لعبة “الدومينو”، “في مشهد محزن يفطر القلب”.

وقال، في تعليق آخر، أن انقطاع الإنترنت أتاح لبقية أسرته فرصة العشاء مع والدهم ضمن مائدة واحدة، في حدث نادر لم يتكرر منذ سنوات.

أما نعمان راوح، فقال في تعليق على صفحته بالفيس بوك، أن انقطاع الشبكة، فرصة جيدة لتعارف العائلة، في إشارة إلى الغياب الطويل عن الاجتماعات العائلية والسهر بشكل جماعي.

وقال الصحفي، إسماعيل القاضي، أن الانقطاع الطويل لشبكة الانترنت أظهر فوائد أخرى، وهي أنه أعادة الدفء إلى العلاقات الزوجية.

وأضاف، أن الفراغ الطويل أتاح للأزواج الجلوس مع بعض والتحدث في القضايا العائلية، كما إنه أبعد الزوجات عن نظرات الشك التي ترمقها عند انشغال أزواجهن بالتراسل وإجراء المحادثات على الواتس آب.

أما، بدر فاضل، فقال إن الحوثة اعادونا إلى زمن ما قبل الشبكة العنكبوتية عندما كنا نرسل الحوالات عبر البيجو وتأخذها الأسرة من كشك الثورة.

وقال، صاحب حساب أبو محمد، متندراً على وزير الاتصالات التابع للمليشيات، بأن الإنترنت ليس بطيئا، لكن مستخدميه مستعجلين.

وأضاف، أن منظمة دولية ستبدأ غدا توزيع النت عبر عقال الحارات والحاضر يعلم الغائب “طوبرو”.

وقال شادي محمد مستغربا،” يا جماعه الآن وصلت لي رسائل جمعة مباركة، ايش أرد عليهم”.

وتساءل آخر عن إمكانية توفير الإنترنت عبر السوق السوداء، في إشارة إلى البضائع التي تختفي وتظهر في الأسواق السوداء بأثمان مضاعفة.

وانقطعت خدمة الانترنت منذ خمسة أيام، بسبب ما، قيل عن انقطاع الكابل البحري فيما قال مختصون، أن مليشيات الحوثي ترفض دفع المستحقات المالية للشركة المشغلة منذ ستة أشهر.