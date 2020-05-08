انقطاع شبكات الاتصالات عن المنطقة الوسطى بابين

4 مايو / خاص

تسببت المعارك في اعلى جبل ثرة وحدود مكيراس بانقطاع شبكات الاتصالات عن بعض مناطق محافظة ابين.

وقال مواطنون ل ان شبكات الاتصالات ام تي ان ويمن موبايل وسبأفون انقطعت تغطيتها عن مناطق الوضيع ومودية وجيشان ولودر جراء المعارك بين قوات المقاومة والمليشيات الحوثي التي اندلعت منذ قبل شهر رمضان بايام.

ولم توضح المصادر اسباب هذه الانقطاعات حيث يقول مواطنون في المنطقة انها ناتج ربما عن قصف للطيران للسنترال الخاص بالشركات الذي يقع اعلى جبل ثرة في حين ذهب اخرون الا ان انقطاع الشبكات يبدو عملا قامت به جماعة الحوثي عقب الهجوم الذي تشنه المقاومة لتحرير مكيراس لاجل ارباك الجبهة بقطع الاتصالات.

وناشد المواطنون شركات الاتصالات بالتوضيح حول الاسباب واصلاح الخلل لتعود الخدمة الى مناطقهم.

