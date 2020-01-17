انقطاع شبكة الإنترنت وتأثيرها على حياة المواطنين في موزع (جولة ميدانية)

@ موزع، نيوزيمن، خاص:

السياسية

2020-01-17 07:32:34

لا تزال تأثيرات انقطاع شبكة الإنترنت في عدد من المدن اليمنية كبيرة جدا، إذ يواجه المدنيون صعوبة في التراسل وإرسال واستقبال الحوالات المالية.

وفي بعض المديريات البعيدة عن المدن كموزع مثلا، كان تاثير الانقطاع كبيرا جدا نظرا لانعدام البدائل الأخرى.

مراسل نيوزيمن في موزع، قام بجولة ميدانية للاستماع لمعاناة الأهالي وتأثير انقطاع الإنترنت على حياتهم اليومية.

يقول المعلم عادل حزام “يمثل الإنترنت أهمية لأهالي موزع نظرا لبعدهم عن المدن، وانقطاعه كان له تأثير، سواء على مستوى الحوالات النقدية، أو على مستوى التراسل الشخصي او البحث على المواضيع ذات الصلة بالمادة التدريسية.

يضيف، إن الشبكة العنكبوتية كانت تتيح للجميع الاطلاع على كل جديد، بما يعزز ويوسع مدارك الطلاب نظرا لرخص استخدامها.

أما عبد الرحمن الأهدل، الموظف في الصحة فيقول، إن شبكة الإنترنت أحدثت ربكة في عملنا الصحي خصوصا أننا نتلقى التقارير اليومية عن ظهور بعض الأمراض في مناطق بعيدة في المديرية عبر الواتس.

يضيف الأهدل، إن الانقطاع كان له الأثر الواضح سواء تمثل في عدم القدرة على التواصل مع الأهل والأصدقاء ومعرفة أحوالهم، أو الحصول على المعلومة.

أحمد العميري، تاجر ومالك محل للحوالات النقدية، قال إن خروج شبكة الإنترنت عن الخدمة أصاب العمل المصرفي بالشلل.

وأضاف، لا يوجد اتصال فضائي للإنترنت، ولذ توقفت كافة الحوالات الصادرة أو الواردة إلى موزع.

الصيدلي أديب الصايغ، يقول إن فقدان الشبكة جعلنا معزولين عن العالم تماما، واصبحنا لا نعلم ما يدور حولنا من اخبار واحداث.

يضيف، انقطاع الشبكة خلقت حالة من عدم التواصل بين القطاع الصحي والمنظمات الإنسانية وعدم التمكن من رفع التقارير والبيانات للإدارة والمكاتب التي نتعامل معها.

من ناحيته يقول الطالب في الثانوية العامة محمد نجيب، إنه وجد صعوبة في البحث ومعرفة بعض المعلومات التي يحتاجها.

يضيف، الإنترنت يوفر فرصة كبيرة للطالب في البحث عن المراجع وشرح بعض المواضيع، في ظل انعدام الكتب المدرسية.

على نفس الصعيد يقول، عمار إبراهيم، تاجر وصاحب محطة، فقدان الانترنت جعلنا مغيبين عن كثير من الأحداث، فمثلا تنخفض الأسعار وترتفع ونحن لا نعلم شيئا عنها.

أما هاني العميري، مدير مشروع المياه، قال إن انقطاع النت أحدث شللا كليا، حيث اننا لم نستطع التواصل بالآخرين خصوصا من ترتبط أعمالهم ارتباطا كليا بالمكاتب والمؤسسات.

يضيف العميري، إن هذه الخدمة العظيمة يتحكم بها الجهلة من مليشيات الحوثي التي لا تقدر فائدتها العلمية.