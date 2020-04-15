انقلاب عسكري في صنعاء واعتقال وكيل جهاز الامن القومي ومدير مكتب زعيم مليشيا الانقلاب

افادت مصادر استخباراتية بان قيادات حوثية في الجناح الامني حاولت تنفيذ انقلاب عسكري بصنعاء بعد تصاعد حدة الخلافات في صفوف قيادات المليشيا الحوثية المدعومة من ايران بشكل غير مسبوق خلال الايام الماضية.

وأكدت المصادر أن جهاز ما يسمى بالامن والمخابرات التابع للمليشيا اعتقل كلا من القيادي الحوثي ووكيل جهاز الامن القومي سابقا مطلق المراني (ابو عماد) والقيادي صالح مسفر (ابوصالح) مدير مكتب زعيم المليشيا، ونقلهما الى أحد السجون السرية بالعاصمة صنعاء.

وأوضحت المصادر أن سبب الاعتقال يتمثل في محاولة ابو عماد وابو صالح الانقلاب على الجناح الامني التابع للمليشيا الذي يقوده المدعو عبدالكريم الخيواني (الكرار)، مشيرة الى ان هناك اسباب اخرى ادت الى الاعتقال لم تعرف بعد.

وافادت أن جهاز الامن والمخابرات و خلال الـ 72 ساعة الماضية شن حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات القيادات الحوثية والمشرفين التابعين للمليشيا بالعاصمة صنعاء ومحافظة ذمار.

وزجت بالقيادات التي اعتقلتها في سجونها السرية بمنطقة الجراف وفي عدة منازل جوار مقر الفرقة الأولى مدرع سابقا.