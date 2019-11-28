المندب نيوز

انكسار هجوم حوثي ثالث خلال ساعات في جبهات شمال الضالع

المندب نيوز المندب نيوز منذ 13 دقيقة
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قوات الحزام الامني بالمسيمير تحكم سيطرتها الأمنية على منطقة مثلث العند

الضالع ( المندب نيوز ) خاص

تمكنت قوات الوية المقاومة الجنوبية والقوات المشتركة قبيل منتصف الليل من كسر هجوم لمليشيات الحوثي على منطقة الجب الاستراتيجية .

وبحسب مصدر في اللواء الأول مقاومة فقد تمكنت القوات المرابطه في موقع الجب من كسر محاولة تقدم لمليشيات الحوثي مصحوب بغ

اء ناري كثيف من اتجاه صبيره وحبيل مرخزه والمواقع المحيطه بها ،

من جانبه القائد هيثم طاهر أبو الجنوب أضاف أن مدفيعة المقاومة الجنوبية دكت أوكار المليشيات الحوثية أثناء محاولتها التقدم باتجاه الجب وامطرتها بقذائف من عيارات مختلفه حققت اصابات دقيقه ساهمت في كسر تقدمهم .

الهجوم يعتبر الثالث خلال ساعات بعد فشل محاولة تقدم للمليشيات في قرية غراب الفاصله بين مديرية الحشا وحجر الجنوبيه وكذا من اتجاه الفاخر شمال غرب الضالع.

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الضالع انكسار ثالث جبهات حوثي خلال ساعات شمال في هجوم
المندب نيوز

المندب نيوز

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