انهيار الريال أمام العملات مع نهاية تعاملات الإثنين

مع نهاية التعاملات المسائية لليوم الإثنين،شهدت أسعار صرف الريال انخفاضا حادا أمام العملات العربية والأجنبية.

أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:

الرمز العملة شراء بيع

USD دولار أمريكي 650 655

AED درهم إماراتي 172 173

SAR ريال سعودي 171 172







أسعار صرف الريال في حضرموت:

الرمز العملة شراء بيع

USD دولار أمريكي 647 652

AED درهم إماراتي 171 172

SAR ريال سعودي 170 171







أسعار صرف الريال في صنعاء :