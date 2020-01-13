المشهد العربي
انهيار الريال أمام العملات مع نهاية تعاملات الإثنين
مع نهاية التعاملات المسائية لليوم الإثنين،شهدت أسعار صرف الريال انخفاضا حادا أمام العملات العربية والأجنبية.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|650
|655
|AED
|درهم إماراتي
|172
|173
|SAR
|ريال سعودي
|171
|172
أسعار صرف الريال في حضرموت:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|647
|652
|AED
|درهم إماراتي
|171
|172
|SAR
|ريال سعودي
|170
|171
أسعار صرف الريال في صنعاء :
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|685
|690
|AED
|درهم إماراتي
|155.5
|156.5
|SAR
|ريال سعودي
|154.5
|155.5