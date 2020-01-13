المشهد العربي

انهيار الريال أمام العملات مع نهاية تعاملات الإثنين

13 يناير، 2020
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مع نهاية التعاملات المسائية لليوم الإثنين،شهدت أسعار صرف الريال انخفاضا حادا أمام العملات العربية والأجنبية.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي650655
AEDدرهم إماراتي172173
SARريال سعودي171172

أسعار صرف الريال في حضرموت:







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي647652
AEDدرهم إماراتي171172
SARريال سعودي170171

أسعار صرف الريال في صنعاء :







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي685690
AEDدرهم إماراتي155.5156.5
SARريال سعودي154.5155.5

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أمام الإثنين الريال العملات انهيار تعاملات مع نهاية

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