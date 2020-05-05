المشهد اليمني
انهيار كبير للريال اليمني أمام العملات الأجنبية مساء اليوم الثلاثاء.. آخر التحديثات
“المشهد اليمني” ينشر آخر تحديثات اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء 5 مايو 2020 وكانت الاسعار كالتالي
أسعار الشراء
الريال السعودي : 181
الدولار الأمريكي : 688
الدرهم الإماراتي : 185
الريال العماني : 1770
أسعار البيع:
الريال السعودي : 182
الدولار الأمريكي : 693
الدرهم الإماراتي : 186.5
الريال العماني : 1783
للعلم فان اسعار العملات غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة
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