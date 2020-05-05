المشهد اليمني

انهيار كبير للريال اليمني أمام العملات الأجنبية مساء اليوم الثلاثاء.. آخر التحديثات

5 مايو، 2020
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المشهد اليمني

“المشهد اليمني” ينشر آخر تحديثات اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء 5 مايو 2020 وكانت الاسعار كالتالي

أسعار الشراء

⁦الريال السعودي : 181

⁦ الدولار الأمريكي : 688

⁦الدرهم الإماراتي : 185

⁦الريال العماني : 1770

أسعار البيع:

⁦الريال السعودي : 182

⁦ الدولار الأمريكي : 693

⁦الدرهم الإماراتي : 186.5

⁦الريال العماني : 1783

للعلم فان اسعار العملات غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة

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