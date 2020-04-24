المشهد اليمني
انهيار متواصل للريال اليمني أمام العملات الأجنبية مساء اليوم الجمعة… آخر التحديثات
“المشهد اليمني” ينشر اخر تحديثات اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الجمعة 24 ابريل 2020 وكانت الاسعار كالتالي:
أسعار الشراء
الريال السعودي : 176.8
الدولار الأمريكي : 672
الدرهم الإماراتي : 180.5
الريال العماني. : 1730
أسعار البيع
الريال السعودي : 177.2
الدولار الأمريكي : 674.5
الدرهم الإماراتي : 181.5
الريال العماني : 1740
للعلم فان اسعار العملات غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة
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