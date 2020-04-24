المشهد اليمني

انهيار متواصل للريال اليمني أمام العملات الأجنبية مساء اليوم الجمعة… آخر التحديثات

24 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

“المشهد اليمني” ينشر اخر تحديثات اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الجمعة 24 ابريل 2020 وكانت الاسعار كالتالي:

أسعار الشراء

⁦الريال السعودي : 176.8

⁦ الدولار الأمريكي : 672

⁦الدرهم الإماراتي : 180.5

⁦الريال العماني. : 1730

أسعار البيع

⁦الريال السعودي : 177.2

⁦ الدولار الأمريكي : 674.5

⁦الدرهم الإماراتي : 181.5

⁦الريال العماني : 1740

للعلم فان اسعار العملات غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة

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