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انواع رياضة الجمباز والفرق بين تمارين الرجال والنساء بحث شامل، الجمباز هو أحد أنواع الرياضات التي تقوم على الإتزان والمرونة والقوة، فيُشترط أن يتمتع لاعب أي من انواع الجمباز بالرشاقة وقوة التوازن كي يتمكن من القيام بأفضل أداء على أجهزة الجمباز، ويعود تاريخ معرفة الإنسان بهذا النوع من الرياضة لأكثر من 4000 عام حيث عرفها الفراعنة إذ كانوا يقومون بممارسة بعض الحركات البهلوانية كنوع من الترفيه عن النفس في هذا العصر، وعُرفت أيضاً عند الصينيين القدماء كما عرفها الإغريق والرومان الذين حرصوا على تطوير هذه الرياضة، و سنتعرف عليها عنا بالتفصيل من خلال موسوعة .

ومن فوائد هذه الرياضة أنها تعزز من مرونة وقوة الجسم وتفيد في تنمية عضلاته، كما أنها تحافظ على صحة الهيكل العظمي والتخلص من القلق والتوتر البدني والنفسي، فضلاً عن أنها تساعد على تلاشي آلام العضلات، ويُفضل لمن يرغب في ممارسة أي من انواع الجمباز أن يبدأ في عمر الطفولة وذلك كي يحصل جسمه على مرونة أكبر و أكثر .

الجمباز :

هو عباة عن مجموعة تمارين رياضية ومجموعة حركات متسلسلة متضمنة لأجهزة مختلفة، وعلى كل جهاز يتم القيام بمجموعة مختلفة من الحركات، وعلى ممارسي هذه الرياضة أن يتمتعون بالقوة والسرعة والبراعة والمرونة، وتختلف الأجهزة الخاصة بتمارين النساء عن أجهزة التمارين الخاصة بالذكور، ومن أهم الأجهزة التي يتم الإعتماد عليها في ممارسة الجمباز نجد جهاز الحلق والبساط الأرضي وكذلك طاولة القفز، ويعتمد الجمباز على عدد قوة وسرعة الجسم أثناء أداء بعض الحركات الاستعراضية التي تحتاج إلى اللياقة والمرونة، فكلمة جمباز في الأصل هي كلمة يونانية.

قوانين رياضة الجمباز :

رياضة الجمباز مثلها كأي رياضة أولمبية عالمية تقوم على عدد من القواعد والقوانين التي على جميع اللاعبين أن يلتزمون بها خلال وقت مخصص ومن أهم القوانين التي تقوم عليها هذه اللعبة ما يلي:

تتكون المنافسة بهذه الرياضة من فريقين ويتولى كل متنافس القيام بالتمارين البهلوانية على عدد مختلف من أجهزة الجمباز.

يتولى الحكام مهمة التقييم لأداء الفرق التي تتنافس بهذه الرياضة بحسب الحركات الاستعراضية التي يؤديها اللاعبون بداخل أرض المنافسة.

يقوم الحكم بحساب عدد الخطوات التي يقوم بها كل لاعب.

أثناء المنافسات يتم الفصل بين النساء والرجال حيث يؤدي كل فرد المنافسة بمفرده، وعلى كل لاعب أن يؤدي حركات استعراضية باستخدام أجهزة الجمباز المختلفة.

أثناء أداء الحركات الإختيارية يقوم الحكم بتسجيل النقاط بحسب درجة الصعوبة، بينما في الحركة الإجبارية فإن الدرجات تُحسب وفقاً للأخطاء والسقوط وحذف الحركات ومدى السرعة.

بالنسبة لمنافسات الرجال يتواجد خمسة حكام ويكون رئيس الحكام من ضمنهم، على عكس منافسات النساء التي يبلغ عدد الحكام فيها ستة ويكون رئيس الحكام من ضمنهم.

الأجهزة الخاصة برياضة الجمباز :

هناك عدد من الأجهزة المخصصة للرجال حين ممارسة تمارين رياضة الجمباز ومن أهم هذه الأجهزة ما يلي:

جهاز الحلق: وهو عبارة عن جهاز يتدلى منه حلقتان بواسطة عدد من الأسلاك ويقوم اللاعب بتثبيت يديه بهاتين الحلقتين ويؤدي بعض الحركات المعينة.

وهو عبارة عن جهاز يتدلى منه حلقتان بواسطة عدد من الأسلاك ويقوم اللاعب بتثبيت يديه بهاتين الحلقتين ويؤدي بعض الحركات المعينة. جهاز حلق الحصان: عبارة عن جهاز متكون من قبضتين من الخشب ويبلغ ارتفاعه عن الأرض حوالي 127 سم، أما عن طول الجهاز نفسه فيبلغ 163 أما عرضه 36سم، ويقوم لاعب الجمباز بتأدية حركة المقص، وذلك بعدما قام بتثبيت يديه على القبضتين الخشبيتين، ويبدأ بعدها في تحريك رجله بحركات دائرية ويحرك جسمه أثناء كل دورة.

عبارة عن جهاز متكون من قبضتين من الخشب ويبلغ ارتفاعه عن الأرض حوالي 127 سم، أما عن طول الجهاز نفسه فيبلغ 163 أما عرضه 36سم، ويقوم لاعب الجمباز بتأدية حركة المقص، وذلك بعدما قام بتثبيت يديه على القبضتين الخشبيتين، ويبدأ بعدها في تحريك رجله بحركات دائرية ويحرك جسمه أثناء كل دورة. جهاز العقلة: عبارة عن دوران على عمود مرن مصنوع من الفولاذ وتم تثبيته على دعامتين يبلغ إرتفاع هذا الجهاز 245سم.

عبارة عن دوران على عمود مرن مصنوع من الفولاذ وتم تثبيته على دعامتين يبلغ إرتفاع هذا الجهاز 245سم. حصان القفز: هذا الجهاز أشبه بحصان الحلق، إلا أنه مزود بحلقة واحدو عبارة عن جسر ويبلغ عرضها 110سم، ويقوم اللاعب بالإرتكاز على هذا الجسر بعد الجريان وعند الاقتراب منه يتشقلب اللاعب بالهواء.

هذا الجهاز أشبه بحصان الحلق، إلا أنه مزود بحلقة واحدو عبارة عن جسر ويبلغ عرضها 110سم، ويقوم اللاعب بالإرتكاز على هذا الجسر بعد الجريان وعند الاقتراب منه يتشقلب اللاعب بالهواء. جهاز المتوازي: هذا الجهاز عبارة عن عمودين من الخشب تبلغ المسافة بينهما حوالي عرض كتف بينما يرتفع عن الأرض قرابة 165سم، وأثناء ممارسة الحركات على هذا الجهاز يقف اللاعب على يديه ليؤدي حركاته الاستعراضية.

أما عن الأجهزة الخاصة بتمارين الجمباز للنساء فهي :

جهاز المتوازي: وهو عبارة عن قبضتين من الخشب يبلغ إرتفاع الأولى عن الأرض مسافة 236سم، بينما إرتفاع الأخرى يبعد عن الأرض مسافة 157سم، وتبدأ اللاعبة بالمناورة بخفة ورشاقة ومرونة عالية مع حركاتها المستمرة.

وهو عبارة عن قبضتين من الخشب يبلغ إرتفاع الأولى عن الأرض مسافة 236سم، بينما إرتفاع الأخرى يبعد عن الأرض مسافة 157سم، وتبدأ اللاعبة بالمناورة بخفة ورشاقة ومرونة عالية مع حركاتها المستمرة. جهاز عارضة التوازن: ويبلغ عرض هذه العارضة 10سم، وتقوم اللاعبة بالقفز والوثب عالياً ثم الشقابة خلال فترة من الزمن لا تزيد عن 70 ثانية.

ويبلغ عرض هذه العارضة 10سم، وتقوم اللاعبة بالقفز والوثب عالياً ثم الشقابة خلال فترة من الزمن لا تزيد عن 70 ثانية. جهاز حصان القفز: وهو نفس الجهاز الخاص بتمارين الرجال إلا أن اللاعبة تقوم بالقفز عبر الجهاز وليس على طوله.

الفرق بين تمارين الجمباز للرجال والنساء :

أثناء تمارين الجمباز للنساء يتم أدائها مع استخدام الموسيقى مع الحركات الأرضية لذا يغلب على الجمباز السيدات طابع الرقص بينما الرجال فيبدأون التمارين بدون موسيقى لذا ي غلب على جمباز الرجال طابع الحركات الأرضية.

يصل طول القفزة للسيدات 125سم، بينما الرجال فيصل إلى 135سم.

بالنسبة للرجال يتم حساب أفضل عشر حركات في الروتين، أما بالنسبة لجمباز السيدات فيُحسب أفضل ثماني حركات.

انواع رياضة الجمباز :

الجمباز الفني:

هناك أربع ممارسات في جمباز الرجال والسيدات تتشابه فعاليتها مع وجود بعض الاختلاف في نوعية الأجهزة المستخدمة وتختلف في طريقة التنافس، وهو من انواع الجمباز التي عادة ما تكون الممارسات الخاصة به تحتوي على هذه الأجهزة التالية (المتوازي ذو الإرتفاع المختلف، البساط الأرضي، طاولة القز، عارضة التوازن).

جمباز الأيروبيك:

وهو من انواع الجمباز عدد من الممارسات التي يتم تأديتها مع الموسيقى دون الاعتماد على أي من الأدوات بل يكون كل الاعتماد فيها على حركات القفز والرقص الرياضي ولا يتم فيها تأدية أي دحرجات أو شقلبات ولكن خلال الروتين يتم تأدية ثلاثة تشكيلات، وتتعدد فيه أنواع المنافسات لتضمن (منافسات فردية، منافسات زوجية، منافسات ثلاثية، منافسات المجموعات)، أما عن ممارسات هذا النوع فمن الممكن أن تتم في فريق واحد أو مختلطة بين السيدات والرجال.

الجمباز الإيقاعي:

وهذا النوع من انواع الجمباز عبارة عن ممارسات خاصة فقط بالسيدات ويتم تأديتها مع نغمات الموسيقى ويتم هذا النوع من الجمباز ضمن منافسات فردية وفرق، ويستخدم فيها عدد من الأدوات وهي (الكرة، الطوق، الشريط، الحبل، الصولجان).

جمباز الأكروباتيك:

وتتم ممارسات جمباز الأكروباتيك مع الموسيقى، وهو من انواع الجمباز التي تعتمد بشكل أساسي على القوة والتوازن والأكروبات ودائما ما يغلب علية التشكيلات المعتمدة على التنسيق والتوازن وكذلك القوة، ومن الممكن أن تكون ممارسة مختلطة بين السيدات والرجال بفريق واحد، ويتم تقسيم البطولات فيه إلى بطولات زوجية وبطولات ثلاثية وبطولات فرق مجموعات.

المراجع :

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