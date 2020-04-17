اهالي حاجب ردفان يكرمون منظمة أدرا

كرم أبناء منطقة الحاجب الجبلية بمديرية ردفان محافظة لحج وبالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بالمديرية ممثلة بمدير عام المديرية العميد الركن صالح حسين سعيد ومدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية أوسان فضل علي منظمة أدرا العالمية بعدن وذلك لدورها البارز في دعم احتياجات المنطقة في الجانب الصحي عبر رفد الوحدة الصحية بأدوية ومستلزمات طبية مكنت أبناء المنطقة وخصوصا شريحة الأطفال من الحصول على الخدمات العلاجية من اسعافات أولية وكذا امراض عابرة .



وقد جرى تكريم المنظمة في مقرها فرع العاصمة عدن من قبل الشيخ عبدالكريم عثمان الحجيلي شيخ المنطقة وثابت صالح الكبري عضو المكتب التنفيذي بالمديرية .



وعبر الشيخ عبدالكريم عثمان الحجيلي، عن شكره لمدير المنظمة الأستاذ خالد على كل الجهود التي قدموها في خدمة المنطقة والمديرية، مؤكدا بأن اهالي المنطقة لن ينسوا تلك المساعدات التي قدمتها المنظمة لمنطقتهم



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