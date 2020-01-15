كريتر سكاي

اهالي حي القاهرة يثمنون دور قيادة شرطة القاهرة بالقضاء على الاسواق السوداء

15 يناير، 2020
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(كريتر سكاي):خاص

ثمن أهالي وسكان حي القاهرة في مديرية المنصورة بعاصمة عدن عن شكرهم الجزيل وعظيم الامتنان للقيادة شرطة القاهرة   عنهم الرائد طارق الحاج بعد قرار تشكيل للجنة مجتمعية وأمنية وبتنسيق مع المجلس المحلي بالمنصورة للإشراف على ووكلاء  الغاز المنزلي والقضاء وإنهاء على الاسواق السوداء  في الحي .

 

كما قدم الاهالي شكرهم  ايضا لكل من تعاون واسهم في توفير الغاز واستقرار  الغاز في حي القاهرة  وانهاء أشهر من الحرمان وانتشار أسواق سوداء للبعض الوكلاء معدومين الضمير

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