أخبار نادي برشلونة

اهتمام أوروبي كبير بضم توديبو من برشلونة

25 ديسمبر، 2019
0
اهتمام أوروبي كبير بضم توديبو من برشلونة

أصبح رحيل جان كلير توديبو مدافع برشلونة عن النادي الكتالوني في حكم المؤكد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد خروجه تماماً من حسابات الفريق.

المدرب إرنستو فالفيردي لا يبدو مقتنعاً بالمدافع الفرنسي، وأعطى الضوء الأخضر لمغادرته برشلونة بعد عدة مشاورات مع إدارة النادي الإسباني.

صحيفة “موندو ديبورتيفو” كشفت عن اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد مع اللاعبن أهمها ميلان وموناكو وإيفرتون وباير ليفركوزن وساوثامبتون.

ميلان يبدو هو الخيار الأقرب لصاحب الـ19 سنة، نظراً لحاجة الفريق لتدعيم دفاعه بعد النتائج الكارثية له في النصف الأول من الموسم.

وهو ما أشارت له صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، بوجود محادثات مكثفة بين إدارة الروسونيري وبرشلونة، مع محاولات من موناكو لخطف الصفقة.

ميسي ٢٠٢٠ – أرقام يطمح ليونيل لكسرها في العام الجديد

باريس سان جيرمان يحاول حماية مبابي من ريال مدريد

ومن المتوقع التوصل لقرار نهائي حول مصير توديبو خلال الاسابيع القليلة القادمة، ولكن من الواضح أن مستقبله سيكون خارج جدران برشلونة.

يذكر أن اللاعب الشاب انضم لبرسا قادماً من تولوز في يناير الماضي بحوالي مليون يورو، ولعب 5 مباريات فقط مع فالفيردي.

 

أخبار ذات صلة

الوسوم
أوروبي اهتمام برشلونة بضم توديبو كبير من

إقرا أيضا

Photo of اهتمام ثلاثي البريميرليج بكوتينيو

اهتمام ثلاثي البريميرليج بكوتينيو

25 ديسمبر، 2019
Photo of ميلان يواجه منافسة شرسة لضم توديبو من برشلونة

ميلان يواجه منافسة شرسة لضم توديبو من برشلونة

25 ديسمبر، 2019
Photo of ميسي ونيمار وسواريز يجتمعون من جديد

ميسي ونيمار وسواريز يجتمعون من جديد

25 ديسمبر، 2019
Photo of كوتينيو يفضل البريميرليج حال رحيله عن البايرن

كوتينيو يفضل البريميرليج حال رحيله عن البايرن

25 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق