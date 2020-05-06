اوامر مسؤول امني تنهي حياة "البركاني" وإصابة خمسة آخرين غربي تعز

قتل مواطن في منطقة البيرين التابعة لمحافظة تعز وجرح خمسة آخرين من ذات العائلة بجروح بليغة.

وقال شهود أعيان ل”أبابيل نت” أن المواطن صادق ناجي البركاني مدير مدرسة طارق بن زياد إحدى مدارس مديرية جبل حبشي قتل على أيدي رجال القوات الخاصة(الأمن المركزي سابقاً) المرابطين في نقطة البيرين بعد تلقيهم أوامر من مدير أمن جبل حبشي المقدم توفيق الوقار بالقبض على الضحية.

وأضافوا بأن سيارة المواطن صادق ومعه عائلته تعرضت الي وابل من الرصاص من قبل رجال الأمن بعد مرورهم من النقطة الأمنية ما ادى الى مقتله واصابة خمسة من عائلته.

وأوضح الشهود بأن مدير أمن جبل حبشي وصل الي منطقة وقوع الجريمة خلال وقت قصير ومعه عدد من الأطقم مدججين بالسلاح بهدف تصفية البقية واعتقالهم رغم إصابتهم الحرجة.

وذكر سكان محليون بأن المقدم توفيق الوقار اصدر اوامر قهرية بالقبض على المواطن صادق قبل مقتله على خلفية مشكلة بسيطة مع أحد جيرانه في عزلة الشراجة بمديرية جبل حبشي في انتهاك صارخ لكل القوانين .

ويعد صادق البركاني القتيل الثاني من أسرة البركاني على يد توفيق الوقار بعد أن قتل شخص اخر من بيت البركاني ويدعى ابو بكر البركاني في منتصف العام 2018م تحت التعذيب الجسدي والوحشي داخل ادارة أمن المديرية على يد مدير أمنها.

وطالب ابناء مديرية حبشي واسرة الضحية صادق البركاني محافظ محافظة تعز ومدير أمنها بالتدخل العاجل وإقالة توفيق الوقار واحالته الي المحاكمة على خلفية الجرائم التي تسبب فيها خلال الفترة السابقة.