اورليستات لعلاج السمنة المفرطة Orlistat من خلال موقع الاحلام , يعتبر كبسولات اورليستات من الأدوية الآمنة والمعتمدة من منطقة الصحة الامريكية لخسارة الوزن , فهو من الادوية الفعالة لخسارة الوزن الزائدة والتي يتركز مفعول المادة الفعالة في المعدة والامعاء حيث تعمل على تثبيط انزيم الليبا ولا يمتص في الدم .

المادة الفعالة : كل كبسولة تحتوى على 120 مجم من اورليستات .

آلية عمل كبسولات اورليستات

تعمل كبسولات Orlistat على مجرى المعدة والأمعاء عن طريق رابطة مزدوجة مع إنزيمات الليباز والتي تجعل المعدة غير قاعدة على هضم الدهون الموجودة في الأكل على شكل تراي جليسريد وتحويلها إلى أحماض دهنية ومونو جليسريد وبتالي غير قابلة للهضم والامتصاص ويتم التخلص من الدهون مع الفضلات وبالتالي خسارة الوزن .

دواعي استخدام اورليستات

يستخدم لخسارة الوزن .

الحفاظ على الوزن بعد فقدانه .

يستخدم لعلاج السمنة للمرضي المهددين للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني أو فرط الدهون أو ارتفاع ضغط الدم .

جرعة استخدام اورليستات

الجرعة الاعتيادية للبالغين : يتم أخذ كبسولة واحدة بتركيز 120 مجم 3 مرات في اليوم قبل الاكل بنصف ساعة .

يتم أخذ كبسولة واحدة بتركيز 120 مجم 3 مرات في اليوم قبل الاكل بنصف ساعة . يجب اتباع نظام حمية غذائية يعتمد على نسبة سعرات قليلة ودهون قليلة .

لمن يتم دراسة فاعلية استخدام كبسولات اورليستات مع الاطفال اقل من 12 عام .

الاعراض الجانبية كبسولات اورليستات

عند استخدام Orlistat لعلاج السمنة قد يصاحبه ظهور بعض الأعراض الجانبية البسيطة مثل :

خروج البراز على شكل سائل أو دهني ويستمر هذا العرض لمدة اسابيع ويقل بتناول الطعام قليل الدهون .

في بعض الحالات يحدث التهاب في القولون والمعدة .

قرح بالمعدة .

آلام في البطن وانتفاخ .

الاصابة بالاسهال .

الشعور بالقيء والغثيان .

التهاب في الكبد والبنكرياس .

عدم انتظام الدورة الشهرية عند النساء .

التهاب في اللثة والأسنان .

التهابات في الجهاز التنفسي العلوي وظهور أعراض الانفلونزا .

انخفاض في مستوي السكري .

تكون الحصوات في الكلي .

الإصابة بنزيف في المستقيم .

معلومات حول حبوب اورليستات

يستخدم حبوب أورليستات لزيادة معدل حرق الدهون وخسارة الوزن .

متوفر كبسولات بتركيز 120 مجم .

الاسم التجاري له زينيكال .

العقار مناسب للبالغين والاطفال اكبر من 12 عام .

ينصح بممارسة التمارين الرياضة واتباع نظام غذائي لا يحتوي على نسبة دهون عالية أثناء فترة العلاج .

يمكن استخدام اورليستات بدون وصفة طبية .

فوائد حبوب اورليستات

من الادوية الفعالة لخسارة الوزن والحفاظ على الوزن بعد خسارته .

لتجنب التعرض للأمراض المصاحبة للسمنة مثل السكر والقلق والضغط .

يعمل على إنزيمات معينة في المعدة تكسر الدهون وتمنع امتصاص الجسم لها أو التصاقها باجهزة الجسم .

يعمل على تمرير الدهون والتخلص منها عن طريق عملية الإخراج .

لا يعمل على الشهية ولكن يقتصر دوره على المعدة والجهاز الهضمي .

لا يؤثر على أداء اجهزة الجسم .

من أكثر الأدوية الآمنة لخسارة الوزن .

موانع استخدام اورليستات

لا يوصف دواء اورليستات لمن يعانون من خلل في وظائف الغدة الدرقية أو في حالة تناول دواء ليفوثيروكسين .

لا ينصح بتناول العقار لمن يعانون من نزيف في المستقيم .

لمرضي الصرع تجنب استخدام اورليستات .

لمن يعانون من خلل في وظائف الكبد أو الكلى أو أمراض الاوعية الدموية والقلب تجنب استخدام Orlistat .

لا يوصف Orlistat لمن يعانون من انسداد في مجاري الصفراوية .

لا ينصح بتناول اورليستات مع ادوية حبوب منع الحمل .

سعر كبسولات اورليستات

متوفر كبسولات بتركيز 120 مجم سعر العبوة 100 جنيه مصري .

موقع الاحلام غير مسئول عن استخدام اورليستات بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .

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