اوقاف العاصمة عدن تقر فتح المساجد في رمضان وفق ضوابط احترازية محددة
واتخذ المكتب عدد من الضوابط والاجراءات الاحترازية اثناء فتح المساجد , خلال شهر رمضان المبارك, وهي – – فتح المساجد قبل (5-10) دقائق قبل الاذان واقامة الصلاة بعد عشر دقائق من الاذان واغلاقها بعد عشر دقائق من الصلاة (صلاة التراويح) مباشرة.
– تعقيم المساجد وتنظيفها اولا بأول قبل كل فرض من فروض الصلاة.
– اغلاق دورات المياه ورفع الفرش او السجاد في المسجد ويستحسن الصلاة في ضاحي المسجد .
– تنبيه المصلين بان يأتي كل فرد منهم بسجادته الخاصة (او ما يقوم مقامها) وكذا بعدم المصافحة بعد الصلوات ومنع أي تجمعات في المسجد .
– تقصير الصلوات وتخفيف القراءة فيها خاصة في التراويح بما لا يتجاوز نصف ساعة .
– تقصير خطبة الجمعة بحيث لا تتجاوز الخطبة مع الصلاة عشرين دقيقة .
– ايقاف أي نشاطات او فعاليات وما اشبهها في المساجد والتخفيف من الكلمات بعد الصلوات او قبلها بما لا يتجاوز العشر دقائق المحددة او تركها افضل الا للحاجة وللتنبيهات المهمة.
-منع الافطار الجماعي في المسجد والاقتصار على التفطير الفردي مع مراعاة الضوابط الصحية .
– منع الاعتكاف في المسجد بشكل نهائي خلال الشهر المبارك.