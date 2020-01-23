ابابيل نت

اول اعتراف رسمي للحوثيين بخسائرهم في نهم ويدعو الشرعية لدخول صنعاء سلميا

23 يناير، 2020
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كشف وزير في حكومة الحوثي المدعومة من إيران عن حقيقية الخسائر التي لحقت بالحوثيين خلال اليومين الماضيين بجبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وأكد الشيخ حسين حازب خلال تغريدة مقتضبة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر, حقيقة الخسائر وانهيار ميلشيا الحوثي المتمردة في تخوم العاصمة صنعاء وفقا لكتاب وصحفيين حللوا تغريدته تلك.

وجاءت في تغريد الشيخ حسين حازب جملة يقول فيها”يا قومنا وقبائلنا بإمكانكم دخول صنعاء سلماً وبأقل التكاليف.فلماذا هذه الخسائر ؟ومن اجل من؟؟”

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