اول تعليق حكومي على انتفاضة إيران و العراق ولبنان .. هذا ما ينتظر الحوثيين.!

علق وزير الإعلام اليمني ،معمر الإيراني ،على ما يحدث من انتفاضة شعبية ضد نظام إيران ،بأنه نتيجة حتمية للسياسات الفاشلة التي أنتهجها وتوجيهه ثروات البلد لصالح مليشياته الطائفية .

مؤكدآ في الوقت نفسه ” أن اليمن لن تكون بمنأى عن تلك الانتفاضة ضد مليشيا الحوثي،وأن الشعب اليمني في العاصمة صنعاء وباقي مناطق سيطرة ‎الإنقلابيين لن يظل مكتوف الايدي وسيلتحق قريبا بهذه الانتفاضة.

وقال الإيراني في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، رصدها محرر” المشهد اليمني” :

‏الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت المحافظات الايرانية بعد انتفاضتي العراق ولبنان تؤكد المأزق الذي يعانيه نظام إيران وسقوط مخططاته في الهيمنة على المنطقة ونتيجة حتمية للسياسات الفاشلة التي أنتهجها وتوجيهه ثروات البلد لصالح مليشياته الطائفية وسياساته التخريبية في المنطقة.

وأضاف : ” اليمن لن تكون بمنأى عن ارتدادات الانتفاضة الشعبية التي تشهدها(ايران العراق لبنان)ومحورها مواجهة السياسات الايرانية التي أنتجت الفشل داخليا والفوضى والإرهاب خارجيا

الشعب اليمني في العاصمة صنعاء وباقي مناطق سيطرة ‎#المليشيا_الحوثية لن يظل مكتوف الايدي وسيلتحق قريبا بهذه الانتفاضة.