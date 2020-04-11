اول تعليق لقوات "طارق صالح" على ظهور كورونا في حضرموت

دعا العميد صادق دويد، المواطنين إلى زيادة توخي الحذر عقب إعلان أول حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن، اليوم الجمعة.

وقال ناطق المقاومة الوطنية، عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني ” فلنقف صفا واحدا لهزيمة كورونا”.

وكتب في تغريدة، هذا المساء، على تويتر ” العمود الفقري لمواجهة #جائحة_كورونا هو الوعي المجتمعي”

وأعرب ناطق المقاومة عن أمله ” من كل مواطن يمني أن يرفع من درجات الحيطة والحذر ويسهم في زيادة الوعي بخطورته، وطرق التعامل معه، وليبدأ بنفسه وأسرته، خصوصا وقد ظهرت أول إصابة في بلدنا”.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، صباحا، عن أول إصابة بفيروس كورونا في اليمن، ظهرت لدى رجل في العقد السادس من العمر يعمل في ميناء مدينة الشحر بمحافظة حضرموت، شرق اليمن.