اول تعليق من منظمة عالميه على افتتح مطار صنعاء ..تفاصيل





علنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عزمها تسيير رحلات علاجية انسانية من اليمن، خلال الأيام القادمة.







وقالت المنظمة باليمن في تغريدة على حساب موقعها في تويتر: “من أجل خدمة الشعب اليمني، نحن في منظمة الصحة العالمية نكرس جهودنا لدعم احتياجات المرضى في المقام الأول وخاصة أولئك ذوي الحالات الحرجة التي لا يمكن علاجها داخل البلاد من خلال رحلات إنسانية علاجية، نعمل على تسييرها قريباً “،

“من أجل خدمة الشعب اليمني، نحن في منظمة الصحة العالمية نكرس جهودنا لدعم احتياجات المرضى في المقام الأول وخاصة أولئك ذوي الحالات الحرجة التي لا يمكن علاجها داخل البلاد من خلال رحلات إنسانية علاجية، نعمل على تسييرها قريباً.”#اليمن pic.twitter.com/ZmNGZpUZWD — WHO Yemen (@WHOYemen) November 28, 2019





يأتي ذلك بعد يومين من إعلان التحالف العربي موافقته على تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة صنعاء إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا العلاج المناسب لحالاتهم.







وقال متحدث التحالف، تركي المالكي، أن ذلك يأتي في سياق استمرار جهود التحالف لتحسين الوضع الإنساني وخاصة الصحي للشعب اليمني.







وترفض مليشيا الحوثي الانقلابية، تنفيذ اتفاق السويد وتستخدم ملف إغلاق مطار صنعاء الدولي، مادة إعلامية وورقة ضغط شعبي وسياسي على التحالف والشرعية.