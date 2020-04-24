ابابيل نت

اول رد للحوثيين على تمديد التحالف الهدنة في اليمن لمدة شهر

25 أبريل، 2020
0

رد الحوثيون مساء الجمعة، على اعلان التحالف العربي بقيادة السعودية ، عن هدنة جديدة بدأت امس الخميس ولمدة شهر.

وقال القيادي الحوثي محمد البخيتي في تصريحات صحفية انه لا يوجد هدنة من جانب السعودية كي تمددها.

وتحدث البخيتي الى ان الواقع يشير إلى وجود تصعيد كبير، وهي اشارة تؤكد عدم التزام جماعة الحوثي بوقف اطلاق النار الذي اعلن عنه التحالف من طرف واحد قبل اسبوعين.

ورصدت القوات الحكومية والتحالف مئات الخروقات الحوثية للهدنة السابقة، فيما اتهم الحوثيون التحالف بشن عشرات الغارات خلال الايام الماضية

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
التحالف الهدنة اليمن اول تمديد رد شهر على في للحوثيين لمدة

إقرا أيضا

Photo of تأكيد.. الاعلان عن اصابة 3 يمنيين بفيروس كورونا

تأكيد.. الاعلان عن اصابة 3 يمنيين بفيروس كورونا

25 أبريل، 2020
Photo of عاجل.. بشرى سارة لسكان عدن

عاجل.. بشرى سارة لسكان عدن

25 أبريل، 2020
Photo of احتجاجات متواصلة في عدن على تردي خدمة الكهرباء

احتجاجات متواصلة في عدن على تردي خدمة الكهرباء

25 أبريل، 2020
Photo of عاجل : تعرف بالاسم على طاقم الحكومة اليمنية الذي سيعود الى عدن برئاسة معين عبدالملك

عاجل : تعرف بالاسم على طاقم الحكومة اليمنية الذي سيعود الى عدن برئاسة معين عبدالملك

24 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق