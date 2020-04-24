اول رد للحوثيين على تمديد التحالف الهدنة في اليمن لمدة شهر

رد الحوثيون مساء الجمعة، على اعلان التحالف العربي بقيادة السعودية ، عن هدنة جديدة بدأت امس الخميس ولمدة شهر.

وقال القيادي الحوثي محمد البخيتي في تصريحات صحفية انه لا يوجد هدنة من جانب السعودية كي تمددها.

وتحدث البخيتي الى ان الواقع يشير إلى وجود تصعيد كبير، وهي اشارة تؤكد عدم التزام جماعة الحوثي بوقف اطلاق النار الذي اعلن عنه التحالف من طرف واحد قبل اسبوعين.

ورصدت القوات الحكومية والتحالف مئات الخروقات الحوثية للهدنة السابقة، فيما اتهم الحوثيون التحالف بشن عشرات الغارات خلال الايام الماضية