ابابيل نت

اول قائد عسكري في الجيش الوطني يصل البيضاء بعد اعلان الانتفاضة ضد الحوثيين.. صور

5 مايو، 2020
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قام اللواء الركن أحمد حسان جبران قائد المنطقة العسكرية السابعة بزيارة الى المواقع الأمامية المحررة في جبهة قانية اليوم الاثنين.

واشاد جبران بدور أبطال الجيش الوطني بالبطولات التى سطروها في الأيام الماضية واستطاعوا نقل المعركة إلى أول قرى الوهبية.

وجاءت زيارة قائد المنطقة العسكرية السابعة الى مواقع التماس مع مليشيات الحوثيين كأول مسؤول عسكري في الشرعية يصل الى هذه المناطق عقب اعلان القبائل الانتفاضة ضد المليشيات في البيضاء اثر جريمة قتل الشهيدة جهاد الاصبحي.

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