ابابيل نت

اول محافظة شمالية تغلق اسواق القات بشكل كامل

11 أبريل، 2020
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أغلقت لجنة الطوارئ في محافظة تعز مجدداً، اليوم السبت، أسواق القات في المدينة، منعاً للتجمعات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال شهود عيان إن قوات أمنية انتشرت في كلاً من سوق قات” المجاهد” في شارع المغتربين، وكذلك سوق “بئر باشا” وأجبرت البائعين على الانتشار في الشوارع  الرئيسية والفرعية، القريبة من الأسواق لبيع كميات القات.

وقالت مصادر محلية إن لجنة الطوارئ في مدينة تعزجددت تأكيدها خلال اجتماع لها اليوم، استمرار تعليق الصلاة في جميع المساجد، داعية أبناء المحافظة إلى توخي اليقظة والحيطة والحذر والالتزام بكل الإرشادات والتعليمات الصادرة من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

وأفادت المصادر أن اللجنة كانت قد أقرت هذه الإجراءات الأسبوع الماضي، إلاّ أنها لم تجد طريقها للتنفيذ الفعلي، الأمر الذي جعل اللجنة تهدد في قرارها الجديد باستخدام القوة ضد المخالفين.

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