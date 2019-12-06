ابابيل نت

ايران.. تدعو الى حوار سياسي وتقول لا جدوى في استمرار حرب اليمن

6 ديسمبر، 2019
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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن بلاده لا ترى جدوى في استمرار الحرب والحصار على اليمن وترحب بالحلول السلمية.

جاء ذلك في تغريدة مقتضبه على حسابه بموقع “تويتر” قائلاً: ” إیران لا تری جدوی فی استمرار الحرب و الحصار علی الیمن وترحب بالحلول السلمیه و تشجع جمیع الاطراف للمضی قدما فی هذا المجال و تدعم المبادرات التی تنادی بالحوار لیعود الیمن سعیدا”.

يأتي ذلك، بالتزامن مع ما تداولته وكالات أنباء عالمية عن محادثات تجريها السعودية مع الحوثيين، والكشف عن وجود قناة مفتوحة بين الطرفين منذ 2016.

والثلاثاء الماضي، قال وزير الخارجية العماني “يوسف بن علوي” إن هناك “علامات واعدة” تبشر بحل الأزمة اليمنية.

ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن “بن علوي” قوله، خلال اجتماع مع الرئيس “حسن روحاني” في طهران، أن “إيران والسلطنة يمكنهما تقديم حلول مناسبة للمشاكل الإقليمية وخاصة اليمن”.

وأضاف أنه “لحسن الحظ اليوم هناك علامات واعدة لحل الأزمة اليمنية”.

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