اليمن العربي

بأسلحة متوسطة.. مليشيا الحوثي تهاجم المشتركة في الجاح

24 يناير، 2020
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هاجمت مليشيات الحوثي الإرهابية، مساء الخميس، مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة.

 

وأوضح مصدر عسكري ميداني، أن المليشيا استهدفت مواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والأسلحة القناصة على فترات متقطعة.

 

وأضاف أن المليشيات الإرهابية فتحت نيران أسلحتها المتوسطة على مواقع أخرى للقوات المشتركة في المنطقة، بسلاحين من عيار 14.5 و12.7 وسلاح معدل البيكا.

 

ورفعت مليشيات الحوثي من وتيرة التصعيد في مختلف مديريات محافظة الحديدة، بالمخالفة لاتفاق الهدنة الأممية.

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