بأشراف ومتابعه من الكــود فريق من دائرت التموين في المنطقه العسكريه الرابعه يتفقد جبهات الضالع   

بأهتمام ومتابعه حثيثه من الكود نفذ فريق من دائرة التموين في المنطقه العسكريه الرابعه اليوم الاحد زيارات ميدانيه الى عدد من المحاور والمواقع العسكريه القتاليه في جبهات شمال الضالع

وزار فريق دائرة التموين في المنطقه العسكريه الرابعه عددآ من المواقع العسكريه والمحاور القتاليه والتقئ عدد من القيادات الميدانيه والجنود واطلع الفريق خلال زيارته لجبهات القتال على سير العمليات العسكرية ومعنويات المقاتليين والجاهزيه القتاليه والتمس الفريق الوضع العام الذي يعيشه المقاتل في جبهات القتال وخطوط النار

بعدها اتجه الفريق مواقع الخطوط الأمامية لجبهات محور مريس القتالي ومحور الفاخر ومحور حجر القتالي والتقى بعدد من القيادات العسكريه الميدانيه والجنود المرابطين في الخطوط الأمامية ويسطرون اروع الملاحم البطوليه والفداء

وخلال الزياره اطلع الفريق علـّۓ احتياجات المقاتليين وتلمس احتياجاتهم واطلع علـّۓ أوضاعهم المعيشيه والصحيه والعسكريه وسبل التغلب عليها وقدم خلال زيارته الميدانيه لحبهات القتال مستلزمات صحيه وقائيه للحد من تفشي مرض كرونا ووزعها على المقاتليين

وأشاد فريق دائرة التموين في المنطقه العسكريه الرابعه بالدور البطولي الكبير الذي يبذله المرابطون في الجبهات من قيادة وأفراد،ومايقدموه من تضحيات في سبيل الدفاع عن الارض والعرض والدين

وحمل فريق دائرة التموين إليهم تحيات القايد الكود وقال أن دائرة التموين العسكري بقيادة الكود تبدي أهتمامها البالغ في المحور القتالي لجبهات الضالع وتشيد بإنتصارات المقاتليين وصمودهم في كبح جموح المد الفارسي واخفاق احلام مليشيات الحوثي في تحقيق اهدافهم العقيمه والمشوهه

رافق فريق دائرة التموين في المنطقه العسكريه الرابعه في هذه الزيارة قيادات امنيه وعسكريه واعلاميين من مختلف جبهات ومحاور القتال في الضالع ،