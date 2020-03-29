المشهد اليمني

بأكثر من 30 مليون ريال .. مغتربون يمنيون يشقون طريقًا إلى قريتهم المعلقة في إحدى القمم الجبلية (صور)

29 مارس، 2020
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المشهد اليمني

تكفل مجموعة من المغتربين من أهالي قرية “قبل” بمحافظة ريمة، بتمويل مشروع شق طريق إلى قريتهم الجبلية غربي اليمن.

وقال سكان محليون لـ “المشهد اليمني”، إن مجموعة من المغتربين من أهالي قرية “قبل” بريمة، تكفلوا بدفع أكثر من 30 مليون ريال، لتمويل مشروع شق طريق إلى قريتهم الجبلية.

وحسب المصادر، فإن الطريق الجديدة ستربط قرية “قبل” الجبلية، مع منطقة “فلعه” ووادي “رمع” من جهة، ومن جهة آخرى تربط قريتهم بـ وادي “مزهر شداد” بريمة.

وأكد الأهالي، أن مشروع شق الطريق سيختصر مسافات كبيرة وسيخفف الكثير من المعاناة لأبناء القرية المعلقة في إحدى القمم العالية بمحافظة ريمة.

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