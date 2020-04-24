بأول أيام رمضان.. تكدس مروري في حبيل جبر

ازدحمت أسواق مديرية حبيل جبر، عصر اليوم الجمعة، بحركة المتسوقين في أول أيام شهر رمضان المعظم، وسط اختناقات مرورية شديدة.

ورجح مواطنون أن تكون الحركة الكثيفة في الأسواق نتيجة لانخفاض أسعار الوقود.

وأوضحوا أن أصحاب السيارات خرجوا إلى السوق بسياراتهم لشراء احتياجاتهم في الشهر المبارك، ما ضاعف الاختناقات المرورية.

يشار إلى أن مسؤولي المديرية نفذوا حملات استباقية للقضاء على ظاهرة التكدس المروري المتوقعة التي تشهدها أسواق المديرية خلال شهر رمضان.