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بإشراف اللجنة الوطنية (اليونسكو) .. استمرار تنفيذ مشروع البيئة والسلام في المدارس بعدد من المحافظات

9 ديسمبر، 2019
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بإشراف اللجنة الوطنية (اليونسكو) .. استمرار تنفيذ مشروع البيئة والسلام في المدارس بعدد من المحافظات

واصلت مؤسسة تحديث للتنمية ومركز الأمل، تنفيذ مشروع البيئة والسلام في المدارس بعدد من المحافظات الذي دشناه مطلع الأسبوع الماضي في مدرسة هاشم عبد الله بمديرية خور مكسر، بإشراف من اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) .
ونفذت الحملة في مديريتي المنصورة ودارسعد في مدرسة نورالدين قاسم في المنصورة ومدرسة عمر بن الخطاب في دارسعد ، حيث تم توعية الطلاب حول السلام والبيئة، وكيفية الحفاظ على البيئة، وأهمية تعزيز السلام والسلم المجتمعي من خلال الممارسات الإيجابية للمحافظة على البيئة، كما تم تنفيذ نشاط ميداني لغرس الشتلات وعمل مساحات خضراء طبيعية في المدارس.
ويتكون مشروع البيئة والسلام في عدد من المحافظات من مرحلتان المرحلة عبارة عن ورشة عمل للمتطوعين والمبادرات الشريكة حول اهمية الحفاظ على البيئة ونشر ثقافة السلام، ومن ثم تنفيذ نزول ميداني عبارة عن حملة توعية ونشاط ميداني لغرس شتلات الأشجار وعمل مساحات خضراء في ساحات المدارس، وسيستهدف المشروع 20 مدرسة في المديريات الثمان بالإضافة لمنطقتي الممدارة والشعب بالإضافة لعدد من المدارس ب11 محافظة اخرى .
الجدير بالذكر ان هذا المشروع للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة ونشر ثقافة السلام في المدارس ب11 محافظة والذي تنفذه مؤسسة تحديث للتنمية بالشراكة مع مركز الأمل للسلام والتنمية واشراف اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم باليمن، وبالتعاون مع شركاءها المحليين من منظمات المجتمع المدني احتفاء باليوم العربي للبيئة.

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