عدن تايم

باحثة سياسية تشيد بحكمة رئيس الانتقالي وصبر شعب الجنوب

5 أبريل، 2020
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السبت – 04 أبريل 2020 – الساعة 08:31 م



عدن تايم/خاص:

اشادت, الروائية والباحثة السياسية، نورا المطيري, بحكمة رئيس المجلس الانتقالي, اللواء عيدروس الزبيدي, وبصبر شعب الجنوب امام خيانة الاخوان.
وكتبت في تغريدة على تويتر ” القائد عيدروس الزبيدي وقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي وصبر شعب الجنوب العربي الأوفياء المخلصين، القابضين على الجمر، تكشف ويتكشف يوميا حجم خيانة الإخوان العملاء وتراخيهم عن مواجهة الحوثي وانقلابهم على الشرعية المخترقة ومحاولاتهم عرقلة وتفشيل اتفاق الرياض, اصبروا وصابروا” .


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الانتقالي الجنوب باحثة بحكمة تشيد رئيس سياسية شعب وصبر

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