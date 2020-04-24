باحثة سياسية: حل الدولتين في اليمن قد يُنهي الصراع



عدن تايم/خاص:

قالت الكاتبة والباحثة نورا المطيري، اليوم الجمعة، أن حل الدولتين في اليمن سينهي الصراع الثقافي الحضاري الدائر حاليا.

وكتبت في تغريدة على تويتر “خليط الرز والسكر والملح لن ينتج دول..! ثلاثة أقاليم في العراق قد تُنهي صراع طائفي عرقي سياسي مرير تستفيد منه إيران وأذنابها فقط”. .

واضافت “وحل الدولتين في اليمن قد يُنهي صراع ثقافي حضاري طائفي هجين تستفيد منه حاليا إيران وتركيا وقطر وأذنابهم من الحوثيين والإخونج فقط”.