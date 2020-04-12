باحث دولي: الحوثي يستغل الهدنة لاستجماع قوته



عدن تايم/24 – أبوظبي

قال الباحث في الشأن الدولي أسامة الهتيمي، إن الإعلان عن هدنة وقف إطلاق النار من قبل “تحالف دعم الشرعية” في اليمن، بمثابة طوق نجاه للعناصر الحوثية الإرهابية، التي سرعان ما تجد الوقت الكافي لاستعادة أنفاسها حال قيام الشرعية اليمنية في استعادة وتحرير المناطق من قبضته.

وأشار الهتيمي لـ24، إلى أن منطقة الشمال اليمني وبالتحديد في خمس محافظات تقع تحت سيطرة عبدالملك الحوثي وأنصاره، يمارسون فيها القمع والقتل والتخريب، مشددا أنه ما إن يستجمع قوته سيخترق تلك الهدنة ليمضي في طريقه الطامح للسيطرة على اليمن وخارجها.

وأوضح الهتيمي، أنه يجب على المجتمع الدولي فى هذا الوقت عدم الاكتفاء بالاستماع للحوثي والبحث عن الحقيقة بنفسه فيما يخص استثمار تلك الجماعة الإرهابية للهدنة في خلق اجواء حصار على المجتمع الداخلي فى اليمن.

ولفت الباحث السياسي، أن الحوثي لا يعرف معنى الإنسانية أو الهدنة وسوف يستثمر ذلك في فرض مزيد من الإجراءات المؤلمة على مواطني الداخل في ظل الإنشغال العالمي بجائحة فيروس كورونا الوبائي، والعمل على تجنيد مزيد من الأطفال والأقليات خلال هذه الفترة لشن المزيد من الهجمات على المناطق المحررة، من أجل استمرار تجارته المحرمة سواء في السلاح أو تجارة الأعضاء وكذلك تهريب النفط.

كانت قوات تحالف “دعم الشرعية” في اليمن، أعلنت وقف إطلاق نار شامل في البلاد، يسري لأسبوعين بداية من الخميس 9 أبريل (نيسان) الجاري، وهي فترة قابلة للتمديد، استجابة لدعوة المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

