عدن تايم

باحث سياسي : التحالف اعلن الهدنة والتزم بها .. والغارات الجوية تمنع تمدد الحوثيين

25 أبريل، 2020
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عدن تايم – خاص :

يقول الباحث السياسي عزت مصطفى في حديث لبرنامج “حول العالم” عبر أثير إذاعة “سبوتنيك” بهذا الصدد، إن إعلان التحالف العربي وقف إطلاق النار من جانب واحد، وتمديده الآن استجابة للأمين العام للأمم المتحدة ولخطة المبعوث الأممي إلى اليمن، كان بالإمكان البناء عليها،طالما أن التحالف العربي قد استجاب للدعوة.

ويشير مصطفى إلى أنه في المقابل لاحظنا أن الحوثيين لم يعلنوا من جانبهم وقفا لإطلاق النار،وهذا يعني أنهم مستمرون في خوض الحرب، خاصة في المناطق التي يتخذون فيها وضعية الهجوم كجبهة محافظة الضالع، وهذا بلا شك يدفع بالطرف الآخر إلى الرد على النيران، كي يفوت الفرصة على الحوثيين،من التقدم والاستيلاء على المناطق التي تقاتلهم ، وبالتالي منعهم من التمدد جغرافيا استغلالا لوقف إطلاق النار.

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