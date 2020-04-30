باحث يمني للكونجرس الأمريكي: الحوثيون يديرون اليمن بطريقة بوليسية وحشية وملايين اليمنيين أسرى للإطراف المتحاربة

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قال مستشار سابق للمبعوث الأممي إلى اليمن، في إحاطة قدمها للكونجرس الأمريكي، إن انهيار الدولة في اليمن يقترب من نقطة اللاعودة، وإن جماعة الحوثيين تدير اليمن بطريقة بوليسية وحشية.

وأوضح عبدالغني الإرياني الباحث في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، الذي عمل سابقاً ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إحاطته التي قدمها للجنة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والإرهاب الدولي، التابعة للجنة الشؤون الخارجيّة في مجلس النواب الأميركي، بأن الحوثيين يعانون اقتصادياً، ولكنهم لا يزالون متمكنين عسكرياً.

وأضاف “سافرت عبر الخطوط الأمامية في اليمن، وشهدت المعاناة التي سببتها الحرب، ورأيت بأم عيني كيف أمسى الملايين من اليمنيين أسرى انتهازية الأطراف المتحاربة وتآمر داعميهم الأجانب”.

ولفت إلى أن الحوثيين “يعلمون أن الوقت الأفضل لهم لإنهاء الحرب هو الآن”.

وبحسب الإرياني فإن السعوديين باتوا يعرفون أنهم لن يتمكنوا من تحقيق هدفهم المعلن المتمثل بإعادة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى صنعاء، أو هدفهم الرئيسي غير المعلن المتمثل بالسيطرة على ممر عبر شرق اليمن إلى المحيط الهندي.

وقال “هم يبحثون عن مخرج يحفظ ماء الوجه، وهذا ما تشير إليه إعلاناتهم مؤخراً عن وقف إطلاق نار أحادي الجانب، والتي رفضها الحوثيون معتبرينها مبادرة غير حقيقية”.

وطالب الإرياني الولايات المتحدة والقوى الأخرى دعم النهج الدبلوماسي، الذي يركز على توحيد البلاد ومؤسساته المركزية، ويعترف بأصوات اليمن المتعددة، واقتراح حكومة وحدة وطنية ذو طابع شديد اللامركزية.

ووفق الإرياني فإن الولايات المتحدة تستطيع مساعدة اليمن والسعودية في التوصل إلى تسوية معقولة تلبي طموحات السعودية الاستراتيجية المتمثلة بممر عبر الأراضي اليمنية، وبشكل لا ينتهك وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

وقال “بشكل عام، لقد خذل المجتمع الدولي اليمن. ومراعاةً للسعودية، تمسكت الولايات المتحدة وقوى أخرى بإطار عمل القرار 2216 الذي عفا عليه الزمن …ودعموا العقوبات التي لم تعاقب أحد سوى الشعب اليمني”.

وأشار إلى أن السعودية تبحث عن مخرج يحفظ ماء الوجه، في إشارة إلى إعلاناتهم مؤخراً عن وقف إطلاق نار أحادي الجانب، والتي رفضها الحوثيون معتبرينها مبادرة غير حقيقية.

وكانت لجنة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والإرهاب الدولي التابعة للجنة الشؤون الخارجيّة في مجلس النواب الأميركي، عقدت جلسة إلكترونية حول اليمن، وتحدث فيها مسؤولون وخبراء حول اليمن.