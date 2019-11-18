باحث يمني متخصص في شؤون الجماعات الدينية يكشف عن إحباط أخطر المؤامرات المهددة للوجود العربي بسقوط النظام الإيراني

قال الصحفي اليمني والباحث المتخصص في شؤون الجماعات الدينية همدان العليي، إن سقوط النظام المارق والإرهابي في إيران، لن يصب في مصلحة الشعب الإيراني وحسب، لكنه سيكون بمثابة احباط لواحدة من أخطر المؤامرات التي تهدد الوجود الإسلامي والعربي.

وأوضح العليي أن إيران عملت طوال الثلاثة العقود الماضية على تصدير فكرها الإرهابي إلى العديد من الدول العربية والإسلامية، تطبيقا للمادة (154)من دستورها، من خلال دعم وتجنيد بعض الأسر التي تدعي بأنها من سلالة الرسول ومن تشيّع لها، بهدف تكوين امبراطورية بعدما تقوم هذه الأذرع بإسقاط واضعاف هذه الدول.

وأشار إلى أن النظام الإيراني دعم وما يزال كثير من هذه الجماعات التي تدعي انتسابها لآل البيت بغض النظر عن انتمائها الفكري (شيعية أو صوفية أو زيدية).

ولفت إلى أن تلك الجماعات قد نجحت في اسقاط واضعاف بعض الدول في الحروب والفوضى مثل اليمن وسوريا والعراق، وما زالت تعمل في بعض الدول العربية والإسلامية.