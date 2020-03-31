أخبار نادي برشلونة

بارتوميو: الصفقات التبادلية عنوان سوق الانتقالات المقبل

31 مارس، 2020
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بارتوميو: الصفقات التبادلية عنوان سوق الانتقالات المقبل

هاي كورة – كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني عن تصوره لشكل سوق الانتقالات الصيفية المقبلة وعقب الانتهاء من أزمة فيروس كورونا.

ويرى بارتوميو أن سوق الانتقالات الصيفية المقبلة ستعتمد في المقام الأول على الصفقات التبادلية بين الأندية حيث لن يقدم أي نادٍ على دفع أموال.

وأكد بارتوميو أن الأندية ستعاني من قلة الأموال بسبب الأثر الاقتصادي السلبي وانهيار الإيرادات بالأندية بسبب فيروس كورونا وتوقف النشاطات الرياضية.


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