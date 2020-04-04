أخبار نادي برشلونة

بارتوميو يتعهد بإعادة برشلونة إلى سابق عهده خلال فترة التوقف

4 أبريل، 2020
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بارتوميو


يبحث جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادى برشلونة الإسباني، إلى إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بعد الإنتقادات التى تلقاها مجلس إدارته خلال الفترة الأخيرة، وذلك قبل الإنتخابات الرئاسية القادمة 2021.

 

وفقاً لما نشرته صحيفة “سبورت”الكتالونية، إن رئيس برشلونة يخطط لإعادة الفريق إلى سابق عهده، وإزالة المشاكل التي ظهرت في الأشهر الماضية.

 

أضافت الصحيفة، إن رئيس برشلونة سيحاول إستغلال المدة المتبقية له كرئيس لبرشلونة، من أجل تصحيح الأمور وإيصال الفريق إلى بر الأمان، وهناك خطوات عديدة سيتخذها في الفترة القادمة.

 

تابعت، إن بارتوميو يأمل أن يُنهى ينهي فترة رئاسته لنادى برشلونة، والفريق متوج بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين، الأول في شهر أكتوبر القادم في حال تم استئناف الموسم الحالي، والثاني في شهر مايو لموسم 2020-2021.

 

وكان هناك إقتراح لعقد انتخابات رئاسية مبكرة في عام 2020 بعد الفوضى التي حدثت بالنادي مؤخراً والمتعلقة بخلافات بين اللاعبين والإدارة، والفضائح التي تم تسريبها، لكن سيكون من الصعب إجراء ذلك الآن بسبب أزمة فيروس كورونا، وستبقى الانتخابات في موعدها المحدد عام 2021.

 

ويثق جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، فى قدرة الفريق على تحقيق الإنجاز الأوروبي، خصوصاً مع استعادة لويس سواريز في الأسابيع القادمة، والذى سيُزيد حظوظ الفريق للفوز باللقب هذا الموسم.

 

وأخيراً، يسعي جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة لإبرام صفقتين من العيار الثقيل رغم الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة بسبب فترة التوقف الحالية.

 

ويأتى الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان على رأس إهتمامات برشلونة، لدعم هجوم البلوجرانا الموسم المقبل.

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