بارتوميو يحدد أهداف برشلونة مع المدرب الجديد كيكي سيتيين

سبورت 360 – حدد السيد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني بشكل مباشر أهداف الكتلان مع المدير الفني الجديد كيكي سيتيين، مؤكداً على البحث عن الثلاثية.

وكان النادي الكتلوني قد أعلن مساء الإثنين عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت وحساباته الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن إقالة صاحب الـ 55 عاماً من منصبه على رأس العارضة الفنية للبرسا، وذلك بعد ضياع لقب كأس السوبر الإسباني، إثر الخروج من الدور نصف النهائي على يد أتلتيكو مدريد، ووقع اختيار إدارة البرسا على سيتيين بعد رفض كل من تشافي هيرنانديز ورونالد كومان تدريب الفريق في منتصف الموسم.

رئيس برشلونة: نهدف للفوز بـ الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا

بارتوميو قال خلال تقديم سيتيين “ديناميكية الفريق يمكن أن تتحسن. نحن في الدور القادم من دوري أبطال أوروبا والكأس في بدايتها، لكننا شعرنا أن الديناميكية يمكن أن تتحسن”.

وأضاف “لقد تحدثنا عن ذلك عديد المرات مع فالفيردي، بصراحة شديدة معه، وكنا دائماً قريبين جداً من فالفيردي وعلى علاقة جيدة به وتحدثنا دائماً عما يمكن تحسنه”.

وتابع “مع هذا الزخم وبهذه الديناميكية الجديدة، نحن نطمح للفوز بالدوري الإسباني، دوري الأبطال والكأس”.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

