بارسا :DNA هناك من يتحدى العالم من أجل استمرار فالفيردي

هبط رجل على إحدى الصحف وسارع في نشر نعي يرثي فيه ولده ولكن الموظف المختص أبلغه بأن هناك مساحة فارغة تحتاج إلى بعض الكلمات، فلمعت فكرة في رأسه بأن يضع إعلان له بأنه يجيد إصلاح الساعات أسفل الصفحة.

الأمر يدعو للسخرية حين اندلعت شائعة عقب خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر بالسعودية تفيد بإقالة إرنستو فالفيردي من منصبه.

الرجل الذي صمد أمام خسارة كأس الملك ضد فالنسيا وفقدان لقب دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول وروما لن يخرج بسبب إقصاء برشلونة من كأس السوبر عقب الهزيمة من أتلتيكو مدريد.

هناك جهاز قائم بذاته يترأسه جوسيب ماريا بارتوميو وبعضوية ليونيل ميسي وعدد من قادة الفريق والأوزان الثقيلة داخل غرفة الملابس يتصدى للدفاع عن إرنستو فالفيردي فهو رجل يحمل حماية خاصة مهما كانت النتائج أو الأحداث الكارثية التي يتسبب فيها.

ميسي.. سلاح فالفيردي للريمونتادا ضد برشلونة

كان التعادل أمام إسبانيول على سبيل المثال يتحمل المدرب جزء منه لأنه عقب طرد فرانكي دي يونغ والفريق متقدم في النتيجة كان على فالفيردي سحب لويس سواريز وليونيل ميسي وإشراك أنسو فاتي ولاعب وسط .

لم يستطع برشلونة وقتها الصمود أمام إسبانيول لأن الفريق لا يحتمل أن يظل الثنائي ميسي وسواريز لا يضغطان على المنافس ويبتعدان عن الدفاع وهناك نقص عددي ولكن فالفيردي افتقد الجرأة بينما في المقابل استمر في اكتساب الحصانة من الأوزان الثقيلة.

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خرج جوسيب ماريا بارتوميو وصرح بأن الوقت لا يسمح بالإطاحة بالمدرب فالفيردي وحرق السفينة في منتصف الموسم.. نسى الرئيس أنه لا يمكن أن تسير الرحلة البحرية بلا قبطان أو أن يظهر على السطح قائدان أو أكثر داخل غرفة القيادة.

في لحظة قرر لويس إنريكي عقب خسارة كارثية من سيلتا فيغو في ملعب بالايدوس توقيع عقوبة مادية على الفريق من أجل التقصير، وقتها اشتعل غضب غرفة الملابس وقرروا رفض القرار وحينها رأى “تشولو” أن الوقت لا يسمح بالاستمرار أكثر من ذلك لأن هناك نوع من الهراء يغلف الطقس ويصنع انسجاما بين اللاعبين والإدارة مهما كانت النتائج.

لذا فإن بقاء رجل مثل فالفيردي لا يثير المشاكل داخل غرفة الملابس ويتصدى للانتقادات التي يتعرض لها النجوم خلال المؤتمرات الصحفية أصبح ضرورة بالنسبة لهولاء النجوم وحتى وإن رحل من أجل تهدئة الأجواء فإن هناك شخص آخر يحمل نفس الصفات سيتولى المنصف ولكن باسم مختلف.

وطالما أن الأرباح تنهمر على النادي والميزانية حديدية في مواجهة الديون فإن أعضاء الجمعية العامة لن يناقشوا كثيرا المسيرة الرياضية للنادي وكيف أنه يفقد شيئا فشيئا هويته!

برشلونة وأتلتيكو مدريد.. لأن ميسي لا يكفي ضد فالفيردي!

فشلت جميع محاولات المعارضة صناعة جبهة لسحب الثقة من مجلس جوسيب ماريا بارتوميو لأن هناك من يسانده بين اللاعبين.

هناك إدراك أن جيرارد بيكيه عامل رئيسي في صمود بارتوميو كثيرا في مواجهة أعاصير التغيير فالرجل الذي لن يستطيع الترشح لفترة رئاسية جديدة وفقا للوائح النظام الأساسي للنادي يمكن أن يأتي ببديل له من نفس المدرسة التي تميل إلى تجميد الموقف وتجديد الثقة في فالفيردي كتقليد متعارف عليه.

وللعلم وسط تلك الموجة العاتية فإن النادي حقق ثاني أعلى ارباح في دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات حيث جمع 81 مليون يورو بعد بايرن ميونيخ في الوقت الذي حصل فيه ريال مدريد على 75 مليون يورو وهو ما يعبر بوضوح أن القدرة المادية للنادي هي أحد أذرع بقاء بارتوميو في منصبه بدعم من قادة الفريق.

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