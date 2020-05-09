أخبار نادي برشلونة

باريس سان جيرمان يتراجع عن التعاقد مع لاوتارو بسبب برشلونة

9 مايو، 2020
0
لاوتارو


كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى تراجع عن التوقيع مع الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالى خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أن نادى العاصمة الفرنسية صرف النظر عن التعاقد مع لاوتارو، بعد معرفة أن رغبة المهاجم الأرجنتينى هى ارتداء قميص برشلونة الإسبانى واللعب بجوار مواطنه النجم ليونيل ميسى.

وأشارت الصحيفة إلى أن أولوية باريس سان جيرمان فى الوقت الحالى هى التعاقد مع ماورو إيكاردى مهاجم الفريق المعار من الإنتر، والذى يرتبط عقد اعارته بوجود بند يتيح لسان جيرمان التعاقد معه مقابل 70 مليون يورو.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن باريس سان جيرمان، وضع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، ضمن أهدافه فى الميركاتو الصيفى.

ويبحث النادى الفرنسى عن التعاقد مع مهاجم فى الانتقالات المقبلة، خاصة فى ظل اقتراب رحيل الأوروجويانى إدينسون كافانى، لانتهاء تعاقده.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
التعاقد انتر ميلان باريس باريس سان جيرمان برشلونة بسبب جيرمان سان سوبر كورة عن لاوتارو مع يتراجع

إقرا أيضا

Photo of أخبار برشلونة : معضلة خط وسط برشلونة .. هل تفسد صفقتي نيمار ولاوتارو؟

أخبار برشلونة : معضلة خط وسط برشلونة .. هل تفسد صفقتي نيمار ولاوتارو؟

9 مايو، 2020
Photo of تبعات إصابة لودي نجم أتلتيكو مدريد بالكورونا

تبعات إصابة لودي نجم أتلتيكو مدريد بالكورونا

9 مايو، 2020
Photo of ملخص آخر أخبار برشلونة اليوم.. معضلة خط وسط برشلونة .. هل تفسد صفقتي نيمار ولاوتارو؟

ملخص آخر أخبار برشلونة اليوم.. معضلة خط وسط برشلونة .. هل تفسد صفقتي نيمار ولاوتارو؟

9 مايو، 2020
Photo of نجوم إنجلترا يرفضون العودة وإصابة يوفيتش .. عناوين الصحف 9 مايو

نجوم إنجلترا يرفضون العودة وإصابة يوفيتش .. عناوين الصحف 9 مايو

9 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق