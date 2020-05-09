باريس سان جيرمان يتراجع عن التعاقد مع لاوتارو بسبب برشلونة



كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى تراجع عن التوقيع مع الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالى خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.



ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أن نادى العاصمة الفرنسية صرف النظر عن التعاقد مع لاوتارو، بعد معرفة أن رغبة المهاجم الأرجنتينى هى ارتداء قميص برشلونة الإسبانى واللعب بجوار مواطنه النجم ليونيل ميسى.



وأشارت الصحيفة إلى أن أولوية باريس سان جيرمان فى الوقت الحالى هى التعاقد مع ماورو إيكاردى مهاجم الفريق المعار من الإنتر، والذى يرتبط عقد اعارته بوجود بند يتيح لسان جيرمان التعاقد معه مقابل 70 مليون يورو.



وكانت تقارير قد أشارت إلى أن باريس سان جيرمان، وضع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، ضمن أهدافه فى الميركاتو الصيفى.



ويبحث النادى الفرنسى عن التعاقد مع مهاجم فى الانتقالات المقبلة، خاصة فى ظل اقتراب رحيل الأوروجويانى إدينسون كافانى، لانتهاء تعاقده.

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