باريس سان جيرمان ينافس برشلونة على ضم لاوتارو



كشفت تقارير إسبانية، عن دخول نادى باريس سان جيرمان الفرنسي في صراع مع برشلونة على ضم الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن باريس سان جيرمان، وضع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، ضمن أهدافه في الميركاتو.



ويبحث النادي الفرنسي عن التعاقد مع مهاجم في الانتقالات المقبلة، خاصة في ظل اقتراب رحيل كافاني، وعدم حسم استمرار إيكاردي بعد انتهاء إعارته.



وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن باريس سيعمل على التعاقد مع لاوتارو لتعزيز هجومه، وسيبدأ في المفاوضات مع إنتر ميلان، خلال الأسابيع المقبلة.



وكان برشلونة قد وضع لاوتارو هدفا للتعاقد معه في الصيف، خاصة بسبب إصابات سواريز، وكبر سنه، مما دفع الإدارة لضرورة البحث عن مهاجم مميز يدعم الفريق في المواسم المقبلة.



وعرض النادي الإسباني، التعاقد مع مهاجم إنتر، نظير صفقة تبادلية، تقضي برحيل فيدال وسيميدو، بالإضافة إلى مقابل مادي.









Advertisement