باستثناء "الشحر" و"الديس".. محافظ حضرموت يوجه بتعديل حظر التجوال في جميع المديريات بدءً من السبت

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بأن اللجنة الأمنية بالمحافظة ولجنة الطوارئ العليا ارتأت إجراء تعديل لحظر التجوال ابتداءً من يوم غدٍ السبت 18 إبريل.

وأشار وفقا لمكتبه الإعلامي، إلى أن حظر التجوال سيكون ابتداءً من يوم السبت ويمتد خلال الفترة 8 مساءً – 5 صباحاً في جميع مديريات حضرموت، عدا مديريتي الشحر والديس الشرقية اللتين سيبقى حظر التجوال فيهما من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً.

وقال المحافظ البحسني إن هذا الإجراء يأتي استشعاراً وتقديراً للإلتزام الذي أبداه المواطنون في جميع المديريات، والاستقرار الصحي في بقية المديريات، وتجاوباً مع مطالبات المواطنين بحاجتهم الماسة لتلبية متطلبات شهر رمضان المبارك.

وأكد المحافظ أن هذه الإجراءات تأتي في صالح المواطن وحفاظاً على سلامته، وسيتم تعديل الحظر في مديريتي الشحر والديس الشرقية متى ما زالت أسباب ذلك، وتأكدت السلطة المحلية والجهات الصحية بأن الوضع مستقر صحياً بنسبة 100%، وعندما تزول المخاوف من أي انتشار لفيروس “كورونا”.

وكان محافظ حضرموت أقر حظراً للتجوال بجميع مديريات المحافظة عقب تسجيل حالة مؤكدة بفيروس كورونا بمدينة الشحر.