باسلامة يتسلم درع الشكر والتقدير من المنتدبين اكاديميا في جامعة عدن

التقي معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د حسين عبدالرحمن باسلامة اليوم، في العاصمة المؤقته عدن، اللجنة التنسيقية للمنتدبين المعينين اكاديميا في جامعة عدن لمناقشة قضايا المنتدبين المعينين اكاديميا في الجامعة.

واستمع الوزير باسلامة من وفد اللجنة التنسيقية إلى أبرز قضايا المنتدبين المعينين اكاديميا في جامعة عدن والعراقيل التي تواجهها اللجنة التنسيقية، من استكمال إجراءات التسوية لمن لديهم فتاوي بالنقل الى الجامعة من وزارة الخدمة المدنية، ونقل مرتبات الموظفين من مرافق خارج الجامعة و ليس لديهم فتاوي بالنقل للجامعة، ونقل الموظفين الإداريين داخل الجامعة إلى هئيات التدريس بالجامعة، والتوظيف بالاحلال داخل الجامعة بدلاً عن الدكاترة المفصولين بقرار مجلس جامعة.

ومن جانبه أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان متابعة أوضاع المنتدبين المعينين اكاديميا في مختلف الجامعات اليمنية تعد من أولوياته، و واضح انه على اطلاع بقضاياهم و مؤكدا مرة أخرى على بذل المزيد من الجهود لحل قضاياهم التي طالت لأكثر من عقد، والرفع لرئيس الوزراء لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

بعد ذلك قام وفد اللجنة التنسيقية للمعينين اكاديميا في جامعة عدن كلا رئيس اللجنة د/ علي القحطاني و الأمين العام للجنة د/جمال الكلدي و نائب رئيس اللجنة د /وئام باذيب و عضو اللجنة د/ ميسون كليب، بتسليم الوزير باسلامة درع الشكر والتقدير تكريما من المنتدبين اكاديميا في جامعة عدن لوقوفة معهم منذ بداية المتابعات حتى استلام قرارات التعيين حين كان رئيس لجامعة عدن ، إلى متابعة التعزيز المالي.

حضر اللقاء وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع البعثات والعلاقات الثقافية د/ مازن مهدي الجفري و مستشار الوزير د/ علي سالم الانقا.